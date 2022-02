Mathias' skolebus er blevet en ideologisk kampplads

- Der er foreslået en løsning, hvor de fast kan bestille flekstaxaer fra skolen til det nuværende stoppested. Det vil maksimalt koste skolen 25.000 kroner om året, og samtidig vil de kunne søge at få dækket de penge fra Fordelingssekretariatet for Friskoler og Private Grundskoler, siger Aleksander Myrhøj.

Hvorfor ikke bare ændre ruten en my, også selvom ruten bliver et par minutter længere for folkeskoleeleverne?

- Vi skal ikke vige fra retningslinjerne for at tilgodese en mindre ændring på en enkelt rute. Det er en ufarbar vej at bevæge sig ned af, siger Aleksander Myrhøj.