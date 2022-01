Storm-offer kan ikke reddes

Han forklarer også, at det stort set er umuligt at stormsikre bevoksningen, og man kan risikere, at murværket tager skade, hvis den fæstnes. Og hvis vinden først får fat inde under, er kræfterne og vægten for store.

Som at miste et familiemedlem

Anna Briones bor i Aarhus og er vant til at kigge på tårnet.

- Det er et meget trist syn, fordi det er en plante vi altid har kigget på. Jeg synes, den pynter virkelig meget, så det er virkelig, virkelig synd, siger Anna Briones til TV2 ØSTJYLLAND.