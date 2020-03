Biskopper opfordrer kirker til fælles aftenringning under corona

Danmarks 10 biskopper opfordrer menighedsrådene til fælles aftenringning i kirkerne klokken 17 hver dag, indtil tiden med coronavirus er ovre.

Det skriver biskopperne i en fælles pressemeddelelse udsendt af Aarhus Stift.

- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.

Normalt ringer kirkeklokkerne både morgen og aften- og ofte på forskellige tidspunkter.

Det er vigtigt med ritualer, nu hvor hver dagen er trådt ud af kraft. Henrik Wigh-Poulsen, biskop, Aarhus Stift

Kirkeklokkernes daglige ringning har været gældende de sidste 1000 år forklarer Henrik Wigh- Poulsen.

- Det er vigtigt med ritualer, nu hvor hver dagen er trådt ud af kraft. Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at dette morgen- og aftenritual står fast, siger han.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Beder for de syge

For Henrik Wigh-Poulsen er det vigtigste ikke, at samtlige af landets kirker ringer med kirkeklokkerne på samme tid, men derimod at der bliver reflekteret over den situation, som Danmark står i.

- Vi kan sende venlige tanker, og bede for dem der er syge, og dem der knokler for at få vores sundhedsvæsen til at hænge sammen, siger han.

Biskoppen fortæller desuden, at kirkernes morgenringning vil fortsætte med at foregå på forskellige tidspunkter.

Derudover er han overbevist om, at menighedsrådene vil synes, at initiativet er "en glimrende ide".

Der er omkring 2350 folkekirker i Danmark ifølge pressemeddelelsen.