Antal coronaramte danskere er steget 1502 på 29 timer

I alt er 186.661 personer nu testet positive for covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

På grund af tekniske problemer oplyser SSI ikke smittetal torsdag, men udelukkende antal testede personer og antal smittede i alt.

Tal for Sundhedsstyrelsen viser dog, at det samlede antal smittede onsdag var på 185.159. Det svarer til, at yderligere 1502 personer er konstateret smittet.