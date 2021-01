Museum i stor corona-ombygning: Ensretning og handsker skal holde virus på afstand

- Vi har fået en helt ekstra dimension ind i museumsverdenen, som går ud på, at vi gerne vil tage rigtig godt hånd om vores gæster, siger museumsdirektør Jacob Thage.

Ensretning gennem museet

Derfor har Museum Jorn taget en stor beslutning om at rive vægge ned og lave fuldstændig om – også til tiden efter corona:

- Vi får et helt nyt museum, som i virkeligheden betyder, at man kan gå i én retning. Man kommer ikke til at støde ind i andre besøgende – man kan gå én vej igennem museet, fortæller Jacob Thage.

Og det er ikke kun ensretningen, der skal hjælpe gæsterne med at holde virus på afstand:

- Pandemier er kommet for at blive

- Vi uddeler engangshandsker, og vi har også gjort det sådan, at man kan få et tegne-sæt med hjem, for det vi, som ikke umiddelbart kan spritte af, det kan arbejde med friskt derhjemme, siger Jacob Thage.