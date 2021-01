Marianne om vej til testcenter: Ugentlige test bliver svært for mig

- Det her har ikke noget med økonomi at gøre. Det kan ikke være arbejdsgiverens problem, at jeg skal ind og testes.

- Hvis der kørte en bus mellem byerne og testede folk, så ville jeg nok gå op og blive testet. Så er man stadig i sit eget lokalområde. Men det ville da være tudetosset, hvis vi herude, hvor vi har lav smitte skulle udsætte os for at tage til Randers eller Aarhus og udsætte os for smitte, siger Marianne Jensen.

Fagforening: Anbefaling giver flere spørgsmål end svar

Fagforeningen BUPL organiserer landets pædagoger, som er én af de faggrupper, der arbejder i stor stil under nedlukningen, og her er man i tvivl om, hvilke konsekvenser anbefalingen får for medlemmerne:

- Jeg ved, at forbundet er ved at undersøge, om anbefalingen overhovedet dækker dagtilbudspersonalet, og jeg venter også spændt på, hvad Aarhus Kommune finder ud, siger formand for BUPL Aarhus, Marianne Gilbert Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

For hende har udmeldingen fra justitsministeren indtil videre betydet flere spørgsmål end svar:

- Vil de eksempelvis komme ud til dagtilbuddene og tilbyde medarbejdere test på stedet? Betaler arbejdsgiveren for den tid, det tager at blive testet? Og kan medarbejdere i sidste ende tvinges til at blive testet? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på, fortæller Marianne Gilbert Nielsen.

Ifølge Ritzau kom der onsdag svar fra omkring 83.000 coronaprøver, men der er kapacitet til at teste over 110.000 om dagen i de offentlige testcentre.

Hos private udbydere er der kapacitet til at teste 100.000 om dagen med lyntest, men heller ikke her bliver kapaciteten brugt.