Ældre opfordres til at holde sig fra apoteker

Danmarks Apotekerforening opfordrer ældre, kronisk syge og andre i risikogruppen for coronasmitte til ikke at gå på apoteket, hvis det kan undgås.

Folk i risikogruppen opfordres i stedet til at få nogen til at gøre det for sig.

Det kan bestemt være en god idé, hvis man kan få andre til at hente medicin og andre daglige fornødenheder for sig. Anne Kahns, formand, Danmarks Apotekerforening

- Det kan bestemt være en god idé, hvis man kan få andre til at hente medicin og andre daglige fornødenheder for sig, siger Anne Kahns, formand i Danmarks Apotekerforening i en skriftlig kommentar.

Hvis man er nødt til at gå på apoteket, siger Anne Kahns, er det en god idé at holde afstand til sine medborgere, så man mindsker risikoen for smitte.

Opfordringen fra den danske apotekerforening kommer i kølvandet på, at den svenske apotekerforening har stanget en tilsvarende opfordring ud til landets ældre.

7000 frivillige står klar

For ældre i Danmark kan der være hjælp at hente hos Dansk Røde Kors.

I hvert fald melder organisationens danske generalsekretær, Anders Ladekarl, klar til at give ældre og andre fra risikogrupperne en hånd.

Hvis der er nogen, der ikke kan komme på apoteket efter deres medicin, så står vi klar med 7000 frivillige, der kan hjælpe. Anders Ladekarl, generalsekretær, Dansk Røde Kors

- Hvis der er nogen, der ikke kan komme på apoteket efter deres medicin, så står vi klar med 7000 frivillige, der kan hjælpe, siger han.

Det er faktisk så simpelt som bare at ringe ind til Røde Kors. Det gælder både dem, der ikke selv kan komme afsted på apoteket, og dem, der gerne vil give en hjælpende hånd med.

- Hvis man bare ringer ind, så parrer vi folk, siger Anders Ladekarl.

Over 800 personer er smittet

I Danmark er 827 personer smittet med virusset. Der er endnu ingen, der er døde af virusset i Danmark.

Dog er coronavirusset skyld i over 5000 dødsfald globalt, og det er påvist, at risikoen for at dø stiger markant, desto ældre den smittede person er.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

I Europa er der nu 28.297 smittetilfælde, hvoraf 1191 er døde.

Coronavirusset fik for alvor sit europæiske gennembrud i den norditalienske region Lombardiet.

På verdensplan er der flere end 145.000 smittede med coronavirusset. Mere end 70.000 er dem erklæret raske.