Advarer mod trojanske SMS'er

Farligt link

Svindlen kan ske, ved at der bliver sendt sms'er til mobilejere, som får at vide, at de har fået en ny telefonsvarer og bliver bedt om at klikke på et link for at få adgang til den.

Ved at klikke på linket ledes modtagerne hen til en hjemmeside, hvor de enten bliver bedt om at indtaste personlige oplysninger eller kreditkortoplysninger, eller hvor de opfordres til at downloade en app.

Det er ikke farligt at modtage sms'en. Men klikker man på linket og installerer app'en, bliver det muligt for it-kriminelle for eksempel at foretage opkald til udlandet og sende lignende falske sms'er videre til andre fra ens telefon.

I værste fald lægger app'en spyware på ens telefon, så privat indhold og koder kan aflæses og misbruges.