Kom med indenfor: Danmarks højeste boligbyggeri vokser med én etage om ugen

Vågn op til havudsigt

Lighthouse vil komme til at huse 391 lejligheder, hvoraf de første 250 allerede er solgt. Faktisk sælger de 4-5 lejligheder om ugen.

- Det her projekt er over 50.000 kvadratmeter. Det er stort, siger Daniel Bygebjerg Espensen.

Lejlighederne forventes at stå klar i sommeren 2022, men allerede nu har boligstylist Maibritt Johansen indrettet den første prøvelejlighed.

Den byder blandt andet på et lyst køkkenalrum og en dragende havudsigt.

- Det er fantastisk med et byggeri, hvor vi har så mange mennesker, der får det her som deres dagligdag og kan få lov at vågne op med udsigt til vandet. Det gør mig lidt glad inden i, siger Daniel Bygebjerg Espensen.