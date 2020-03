700.000 elever og lærere er udfordret - UniLogin er nede

De hjemsendte skoleelever og lærere kan i øjeblikket ikke tilgå UniLogin, som blandt andet bruges til at logge ind på intranettet Aula og digitale skoletjenester.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

- UniLogin er ramt af store driftsforstyrrelser, som desværre medfører, at det pt. ikke er muligt at logge på digitale tjenester i undervisningssektoren. Ny status følger klokken 11.30, skriver ministeriet på Twitter.

Fra denne uge er de danske skoler lukket på grund af coronavirus, og i stedet skal eleverne passe skolen hjemmefra - eventuelt med hjælp fra deres forældre.

Det har betydet et stort pres på systemerne, og også tidligere i denne uge har der været forstyrrelser for UniLogin, der groft sagt er et NemID for uddannelsessektoren

Bruges af alle elever og lærere

UniLogin bliver brugt af alle elever og lærere i grundskolen og på en række ungdomsuddannelser. Det har 700.000 daglige brugere. Langt de fleste er elever.

Onsdag var der 1,7 millioner login med UniLogin. Det kan dække over flere login fra den samme elev eller lærer.

Til sammenligning er der på en normal dag 900.000, oplyser Styrelsen for It og Læring.

Styrelsen for It og Læring satte tidligere i denne uge ekstra serverkapacitet ind for bedre at kunne håndtere, at der er større pres end normalt på systemerne, men det har altså ikke kunnet forhindre problemerne torsdag.