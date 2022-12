144 blitzet på motorvejen - 6 får større bøde

Torsdag aften var der fartkontrol på Østjyske Motorvej ved Hinnerup, hvor en af politiets fotovogne havde taget opstilling. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

I tidsrummet mellem klokken 18.00 og 23.00 blev i alt 144 bilister målt til at køre hurtigere end de 110 kilometer i timen, som man må køre på stedet.

Seks af bilisterne står - ud over en klækkelig bøde - til at få et klip i kørekortet, fordi farten oversteg 144 kilometer i timen, som er grænsen til et klip ved den fartgrænse.

To af bilisterne kan desuden se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. De blev nemlig målt til mere end 160 kilometer i timen.