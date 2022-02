Svømmehal ændrer regler: - Det var det, jeg gerne ville opnå

I aftes var der bestyrelsesmøde i svømmehallen, og ovenpå det offentliggjorde bestyrelsen en udtalelse, hvori det fremgår, at 'amning og give sutteflaske selvfølgelig er tilladt'.

Camilla Christensen ønskede at dele sine oplevelser og er glad for reaktionerne.

- Jeg er meget overrasket, og jeg havde aldrig forestillet mig, at så mange ville kommentere mit opslag, og at at historien er kommet så langt ud i medierne.