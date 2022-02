Svømmehal har ombestemt sig: Nu må Camilla gerne amme i omklædningsrum

Episoden fandt sted mandag i sidste uge og har siden fået stor bevågenhed.



Da TV2 ØSTJYLLAND tirsdag gik ind i sagen, talte vi også med formanden for Spektrum Odder Hanne Appel, som blandt andet sagde

- Jeg er ked af, at Camilla har haft den her oplevelse, fordi vi vil jo gøre det bedste for alle de brugere, vi har. Derfor kommer det på bestyrelsesmødet i morgen aften (onsdag, red.), hvor hele bestyrelsen kigger på, om der er noget, vi skal ind og revurdere.

Ja til amning i omklædningsrum

Det møde fandt sted onsdag aften, og efterfølgende har Spektrum Odder sendt TV2 ØSTJYLLAND en skriftlig udtalelse.

I udtalelsen beklager svømmehallen Camilla Christensens oplevelse. Det fremgår også, at man gerne må amme i Spektrum Odder svømmehal:

- Vi vil gerne slå fast, at amning og at give sutteflaske selvfølgelig er tilladt i Spektrum Odder svømmehal, fremgår det af udtalelsen, hvor der også lyder en opfordring til at amme andre steder end i netop omklædningsrummene.



TV2 ØSTJYLLAND har her til aften talt med formand Hanne Appel, og selv om det ikke står direkte i den skriftlige udtalelse, at man fremover må amme i omklædningsrummet, bekræfter hun, at det er tilladt, hvis moren finder det nødvendigt.