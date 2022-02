Camilla smidt ud af omklædningsrum fordi hun ammede

Lettere chokeret kom mor og datter i tøjet. En datter der skreg og græd.

De satte sig så i rum uden for omklædningen. Hvilket heller ikke var nok.

- Igen stoppede selvsamme medarbejder mig. Jeg var åbenbart stadig ikke det rigtige sted.

Mange bakker hende op

Til sidst lykkedes det Camilla Christensen at finde fællesrummet og få ro på sin datter.

Efterfølgende skrev hun et opslag i den lokale Facebook-gruppe for Odder for at høre, om andre har haft lignende oplevelser i svømmehallen.

Det var der.

- De fleste bakker mig op i, at det ikke var okay af den ansatte at stoppe mig. Jeg er overasket over, at også mange mænd mener, at det burde være okay at amme i omklædningsrummet, siger Camilla Christensen.