Prisstigning får ikke Sigrid og Veronica til at kvitte smøgerne

320 kroner. Så mange penge bruger gymnasieveninderne Veronica Lauth Arnkil og Sigrid Lova With Gissel cirka i måneden på cigaretter.

En udgift, som de synes er ærgerlig, men samtidig er smøgerne en hyggelig vane, som de har svært ved at slippe.

- Jeg ryger selvfølgelig nok, fordi jeg er afhængig, men jeg gør det også, fordi jeg synes, det er hyggeligt, og man kan selvfølgelig godt hygge sig uden, men jeg har ikke lyst til at tage den hygge væk lige nu, siger Veronica Lauth Arnkil, der går i 2.g på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

I fremtiden bliver udgiften dog kun større for de to piger.

Jeg tror måske, jeg vil prøve at trappe ned, for jeg tror ikke, jeg vil have penge, der kan række til det i længden. Sigrid Lova With Gissel, 2. n, Odder Gymnasium

Regeringen og de øvrige partier i rød blok er nemlig blevet enige om at øge priserne på en pakke cigaretter, så den nuværende pris på cirka 40 kroner, stiger til 60 kroner i 2022.

Det betyder, at de to gymnasieveninder i fremtiden kan ende med at bruge op til 480 kroner på cigaretter i måneden, og selvom hyggen er i højsædet, er dette beløb ikke et, der passer så godt ind i et budget på SU.

- Jeg tror måske, jeg vil prøve at trappe ned, for jeg tror ikke, jeg vil have penge, der kan række til det i længden. Det snakker jeg også med mine forældre om – altså at det er en rimelig stor udgift, når man skal leve på så få penge, men jeg vil nok ikke stoppe helt, siger Sigrid Lova With Gissel, der også går i 2.g på Odder Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang stiger prisen på cigaretter til 55 kroner, og i 2022 vil prisen så ende på 60 kroner.

Rygende varmt emne

Beslutningen om at sætte prisen på en pakke cigaretter op, er blevet taget i forbindelse med vedtagelsen af den nye finanslov, som er indgået sent mandag aften efter lange forhandlinger.

Prisen på cigaretter var et rygende varmt emne i valgkampen, hvor en række partier gik til valg på at øge prisen. Socialdemokratiet ville dog ikke lægge sig fast på, hvor meget prisen skulle øges, men det ligger altså fast nu.

I stedet har regeringspartiet talt varmt for at bruge andre initiativer til at få folk til at stoppe med at ryge.

Nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) foreslog kun at gøre det dyrere for unge at ryge, men den strøtanke droppede hun, da der viste sig at være flertal for at hæve priserne for alle.

Under en debat i valgkampen stod det klart, at folketingspartierne mente, at en pakke cigaretter skulle koste mellem 50 og 90 kroner. For De Radikale er 60 kroner et minimum.

- Cigaretterne kommer til at koste 60 kroner for en pakke, men man kommer i et par år til at slippe fem kroner billigere. Det er det kompromis, der er nået. Vi kommer op på de 60 kroner, som vi synes, er et minimum, siger politisk leder Morten Østergaard (R).

Færre unge rygere

Efter at Norge satte prisen på en pakke cigaretter op til 90 kroner, formåede man at sænke antallet af unge rygere drastisk.

Det er en rigtig god nyhed. Det betyder, at rigtig mange børn og unge, som ellers ville begynde at ryge, ikke gør det. Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse

Ifølge Kræftens Bekæmpelse vil prisstigningen sikre at færre børn og unge fremover vil begynde at ryge her i Danmark.

- Det er en rigtig god nyhed. Det betyder, at rigtig mange børn og unge, som ellers ville begynde at ryge, ikke gør det, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

