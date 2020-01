Lokale vil skabe mere tryghed og bedre forhold for unge

En flok forældre og den lokale idrætsforening er gået til kamp for mere tryghed. Aarhus-forstæderne Beder og Malling oplever nemlig unge, der begår småkriminalitet og hænger ud ved skoler og institutioner om aftenen, lyder det fra lokale.

Nu skal natteravne og bedre opholdssteder til de unge skabe mere ro.

- Vi er ved at kigge på, hvordan vi kan samles om at skabe et fedt sted for de unge, siger Christine Winding-Lauritzen, foreningsudvikler i Beder-Malling Idrætsforening.

Udfordringen er, at unge holder fester i området ved Beder-Malling Idrætsforening. Fester, som ifølge de lokaler løber af sporet.

Det er blandt andet her, at de unge ifølge Christine Winding-Lauritzen holder fester.

- Vi ved, at de unge færdes rundt omkring på gader og stræder her i byerne, og at der kan nogle gange opstår situationer som ung, hvor man kan blive lidt utryg. Det kan være en fest, der går lidt over gevind. Vi ved også, at der har været noget hashhandel i området, og så er det rart, at der kan være nogle forældre til stede, der måske skræmmer nogle af de her lidt trælse typer væk bare ved at være der, siger Christine Winding-Lauritzen.

Christine Winding-Lauritzen håber, at man med de nye initiativer kan skabe mere tryghed for de unge i Beder og Malling.

Natteravne skal skabe tryghed

Ud over idrætsforeningen er en gruppe forældre engageret i tiltagene, der blandt andet omfatter natteravne.

Natteravne Det er Natteravnenes primære formål at bidrage til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge. Derudover ønsker Natteravnene at skabe øget social værdi og være forebyggende gennem voksen tilstedeværelse, ansvarlighed, engagement og omsorg.



Kilde: Natteravnene.dk

- Vi tror på, at vi skal have dialog med de unge. Vi tror på, at vi skal inddrage dem i løsningerne. Vi vil gerne høre deres stemmer og have dem med på banen, siger Inge Tempel fra Malling.

Hun er selv mor til en teenager og synes, det er betryggende, at der nu sker noget.

Inge Tempel fra Malling vil selv blive en del af Natteravnene.

- Så ved jeg, at når de unge kommer ud i situationer, som de ikke helt selv kan styre, så kommer der nogle voksne, som kan hjælpe dem, siger hun.

Ud over natteravne er der blandt andet afsat penge til at lave nye udearealer ved legepladsen ved Svendgården. Her skal de unge selv være med til at bygge de nye faciliteter.

- Det skal bidrage til, at de unge skal føle, at de er velkommen her i vores lokalsamfund, at der bliver taget hånd om dem, og at vi passer godt på dem. Og så handler det også om at skabe noget tryghed. Vi kender godt det her med, når man sidder ude og hygger sig om aftenen, at en fest kan gå lidt over gevind, og så er det rigtig rart, at der er nogle forældre, der går rundt, som man kan spørge til råds eller få hjælp af, hvis man har brug for det, siger Christine Winding-Lauritzen.

Lige nu består gruppen af natteravne af tre forældre, men flere er formentlig på vej.

- Jeg har også tænkt mig at melde mig, fordi jeg er mor til en i målgruppen, siger Inge Tempel.

Oversigt over lokalafdelingerne af Natteravnene i Østjylland.

Gode erfaringer fra Harlev

I alt er der 25 lokalafdelinger af natteravnene her i Østjylland.

Én af dem er i Harlev, hvor gruppen opstod efter lidt uro i byen.

- Det virkede rigtig godt. Vi havde meget uro og tendens til mere og mere hærværk, som byens borgere var ved at være godt og grundigt trætte af, siger Bjarne Nørgaard, formand for Natteravnene i Harlev.

Bjarne Nørgaard fortæller, at det tog lidt tid, inden de unge i Harlev fik tillid til de lokale natteravne.

Han fortæller, at gruppens primære opgaver er at skabe tryghed og glæde blandt de unge i byen.

- Vi har hørt unge definere det som en ekstra ven, der er med i byen. En voksenven, som man kan komme hen og snakke med. Det tog noget tid, før de lærte os at kende, og i begyndelsen troede de, at vi var nogle der jagede dem, men i virkeligheden vil vi dem jo gerne og skabe tryghed, siger Bjarne Nørgaard.