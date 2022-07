Historisk minigolfbane skal sælges efter 45 år

Der venter en unik mulighed for den helt rigtige køber.

Minigolfbanen Saxild skal nemlig sælges, efter to søstre har bestemt sig for, at 45 år er nok for dem.

Banen ligger ved Saksild Strand øst for Odder, og i år kan den faktisk 75-årsfødselsdag, hvilket gør den til Danmarks ældste minigolfbane.

De seneste 45 år har den været i familien Klausens ejerskab, og i mere end 20 år har et søsterpar taget sig af den. Storesøster Evy Kaarill ejer banen, og sammen med lillesøster Hanne står hun bag disken, når der skal udlejes golfkøller og ristes pølser til gæsterne i cafeen.

Men nu er det altså tid til at give slip på minigolfbanen.

- Efter 24 år har vi gjort og opnået det, vi gerne ville. Og jeg er faktisk også klar til at prøve at have en sommer hjemme. Vi har haft et hus i 24 år, men vi har aldrig været hjemme om sommeren, siger Evy Kaarill med et stort smil.