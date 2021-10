E-sport som frirum: Jonas mærker ikke sit handicap, når han gamer

- Det gør mig utrolig glad, fordi jeg nu kan være med, og jeg er oftest lidt bedre end dem, siger Jonas Højmose Dreiøe.

Vil give dem sammenhold

Camilla Voigt, der er teamleder i Elsass Fonden, fortæller, at når de unge kommer ud i almindelige idrætsforeninger, så finder de ud af, at det går lidt langsommere for dem, og så falder de helt naturligt bagud.

- Vi har oplevet, at der er lige så mange af dem med cebral parese som typisk udviklede børn og unge, der også spiller e-sport. Vi vil gerne give dem et sammenhold og et netværk, hvor de kan spille med ligestillede, siger Camilla Voigt til TV2 ØSTJYLLAND.