Bilist vil frifindes for uagtsomt manddrab: Et skilt manglede

Ulykken, der sidste år kostede en 18-årig cykelrytter livet ved et cykelløb i Odder, kunne muligvis være undgået, hvis skiltningen havde været bedre.

Det siger forsvarsadvokat Camilla Ernst, der repræsenterer den 28-årige bilist, der førte bilen, som kolliderede frontalt med cykelrytteren.

- Den her forfærdelige ulykke kunne være forhindret, hvis skiltningen havde været som planlagt. Hvis den var, som ansøgningen havde lagt op til, siger Camilla Ernst.

Ansvaret for den her ulykke hviler på flere skuldre, ikke kun på min klient Camilla Ernst, forsvarsadvokat

Hun påpeger en uoverensstemmelse mellem ansøgningen, som arrangøren af løbet indleverede til politiet, og den faktiske skiltning.

Manglende skilt

Der manglede et indkørsel forbudt-skilt, som skulle have været opsat ved den vej, bilisten svingede ind på og kort efter påkørte cyklisten.

- Det skilt manglede. Vi ved ikke hvorfor. Det er formentlig blevet overset.

- Ansvaret for den her ulykke hviler på flere skuldre, ikke kun på min klient, siger forsvarsadvokaten.

Hun mener, at det manglende skilt er så afgørende, at hendes klient ikke kan dømmes for uagtsomt manddrab.

Den 28-årige kvinde, der sad bag rattet, har i retten forklaret, hun havde øjenkontakt med en vagt, kort før hun svingede ned ad den vej, hvor indkørsel forbudt-skiltet skulle have stået.

- Jeg ser ikke nogen skilte, og jeg ser ikke vagterne gøre fagter eller lignende.

- Jeg har ikke vidst, at jeg har gjort noget forkert, har kvinden, der var på vej til arbejde, forklaret.

Uagtsomt manddrab

Anklager Iben Holm mener, at kvinden skal dømmes for uagtsomt manddrab og for at have udvist manglende agtpågivenhed.

Der var et skilt, der forbød hende at svinge til venstre, påpeger anklager Iben Holm.

Anklageren fremhæver også kvindens lokalkendskab. Som beboer i området burde hun vide, at cykelløbet arrangeres hvert år og fører til restriktioner for bilisterne.

Kvinden står ifølge Iben Holms opfattelse til to måneders fængsel for uagtsomt manddrab og manglende agtpågivenhed.

Straffen kan ifølge anklageren gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Derudover vil anklageren fratage kvinden retten til at føre bil.

Retten afgør sagen mandag 27. januar.