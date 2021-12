Snart to tog i timen - men den første tid bliver med omkørsel

Der er godt nyt til indbyggerne i Grenaa, Kolind og andre byer på Norddjurs, der gennem flere år har ventet på halvtimesdrift på Letbanen til og fra Aarhus.



Nu sker det. Det har Midttrafik netop offentliggjort.

Fra den 3. januar 2022 kører Letbanen hver halve time - vel at mærke i myldretiden.

Det er etableringen af et krydsningsspor i Trustrup, som gør det muligt at køre to toge i timen, da to toge dermed kan krydse hinanden på den østlige del af Djursland.

10 uger med omkørsel

Passagererne må dog væbne sig med en smule tålmodighed, fremgår det af pressemeddelelsen fra Midttrafik.