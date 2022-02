Nu kan du købe hus for mindre end en brugt Skoda

Var det noget med et hus i en stille landsby på smukke Djursland?

Med entré, køkken, badeværelse, stue, soveværelse, fyrrum og en 570 kvadratmeter stor grund?

I så fald kan du lige nu få det til den nette sum af 75.000 kroner.

Det er nemlig det, Friis Boliger lige nu har et hus i Hammelev nord for Grenaa til salg for.

Det er mindre, end hvad en brugtvognsforhandler på Bilbasen.dk vil have for en brugt Skoda Fabia - i skrivende stund er den udbudt til 89.800 kroner.

Men hvordan kan man købe et helt hus for en sum mindre end det, mange giver for en bil?

Det kan nok bedst forklares med billeder af huset: