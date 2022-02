Carsten impulskøbte Danmarks måske billigste hus helt uden at have set det

Bare 75.000 kroner.

Det var prisen som Carsten Pedersen måtte give for sit nye 75 kvadratmeter store hus i Hammelev nord for Grenaa på Djursland med éntre, køkken, badeværelse, stue, soveværelse, fyrrum, en 570 kvadratmeter stor grund – og et gevaldigt behov for en kærlig hånd.