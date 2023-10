Mystisk sag vækker uro: - Uhyggeligt hvis morder ikke er fundet

Siden Henriette Aabenhuus fra Grenaa blev fundet død for 11 år siden, har hendes forældre kæmpet for at få politiet til at efterforske sagen som en forbrydelse. Politiet mener, at Henriette tog sit eget liv. Men i en ny TV2 Dokumentar sætte flere eksperter nu spørgsmålstegn ved politiets konklusion. -og nu føler Henriettes mor, at de endelig bliver hørt.