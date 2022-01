Legelande må stadig ikke åbne: - Børnene har et behov for at komme herud

- Det er lidt ærgerligt. Vi føler egentlig lidt, at vi har et ansvar over for de børn, som har behov for at komme herude, siger medejer og stifter af Lege-Revet Amalie Tranemose Munk til TV2 ØSTJYLLAND.

Chokeret over beslutning

Lege-Revet lukkede ned samtidig med resten af landets kulturliv og har ikke været åben siden. Som det er nu, må nattelivet, badelande og legelande først åbne igen den 31. januar.

Det har betydet, at Amalie Tranemose Munk har måttet hjemsende hendes medarbejdere. I den tid har hun ikke haft nogen lønkompensation til sig selv med den konsekvens, at hun har måttet tage et fuldstidsjob ved siden af.