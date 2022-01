Her er restriktionerne, der forsvinder i dag

Lempelsen af Folketingets restriktioner er i gang skridt for skridt.

Søndag kan højskoler, biografer, teatre og en række andre kulturinstitutioner åbne igen.



På baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger åbner dette fra søndag 16. januar:



Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet



Udendørs idrætsarrangementer, hvor tilskuere har billetter og sidder ned



Zoologiske haver, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier



Museer, kunsthaller og aktivitetscentre







De ovenstående ting genåbnes med krav om coronapas og mundbind eller visir. Sidstnævnte krav gælder dog kun indendørs.



Det bliver ikke tilladt at stå op de pågældende steder. Desuden bortfalder arealkravet i Folkekirken og andre trossamfund fra natten til 16. januar.



Coronapassets gyldighed vil også blive forkortet, så det fremover kun vil gælde fem måneder efter andet vaccinestik eller tidligere smitte.

Disse restriktioner anbefales fortsat

Det er dog ikke alle restriktioner, der bliver ophævet.

Følgende forbliver i første omgang lukket til og med 31. januar.

Natteliv



Spillehaller og kasinoer



Legeland og badeland



Forsamlingshuse og selskabslokaler



Regeringen i mindretal

Den seneste del af genåbningen er ikke sket ikke uden sværdslag på den politiske arena, da forhandlingerne i denne uge gik ind i sin afgørende fase.

Regeringen havde som udgangspunkt lagt op til et loft på 500 personer ved indendørs kulturarrangementer.

Men de blå partier samt Radikale Venstre satte foden ned og ønskede efter et møde i Epidemiudvalget at tillade op til 1500 personer - fordelt i 3 sektioner af 500 - efter en såkaldt superliga-model, der har været brugt tidligere i forbindelse med genåbning.

Dermed kom regeringen i mindretal og måtte gå til forhandlingsbordet igen for at få en aftale i stand.

Regeringen kunne presses

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, sagde til TV 2, at man måtte bøje sig for flertallet.

Også selv om den nye aftale i sidste ende gik imod anbefalingerne fra eksperter og fagfolk i Epidemikommissionen, som i første omgang ellers anbefalede et forsamlingsloft på 350 personer.

- Det er klart, at når der er et flertal i Folketingets epidemiudvalg, så retter vi os selvfølgelig efter det. Derfor arbejder vi også på, at den her sektionering, det man kalder superliga-modellen - det kan træde i kraft fra på søndag, sagde S-ordføreren.

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen var tilfreds med en indrømmelse fra regeringens side.

- Det viser, at regeringen kan presses, hvis de radikale ellers er med os, sagde han torsdag til TV 2, da aftalen var en realitet.

Kompromis med sundhedsfaglighed

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, havde som regeringens støtteparti ellers advaret mod at gå imod Epidemikommissionens indstilling.

- Det er ærgerligt, at man begynder at gå på kompromis med sundhedsfagligheden, og at man politisk vil begynde at opfinde sine egne løsninger, lød kritikken fra Hvelplund.

Når der åbnes for at lukke 1500 mennesker ind til kultur- og sportsarrangementer, skal det ske i tre sektioner à 500 personer. Hver sektion skal have egen indgang, egne toiletforhold og barfaciliteter.

Kommissionen vurderer i øjeblikket også næste trin i genåbningen, som kan træde i kraft ved månedens udgang.

For eksempel gælder det fortsat, at serveringssteder skal lukke for udskænkningen klokken 22 og have sidste gæst ude af døren klokken 23. Også natklubber, forsamlingshuse og legelande skal fortsat holde lukket til og med 31. januar, hvor næste trin i genåbningen planmæssigt står for