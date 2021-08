Kommune frikender sig selv: Rapport kan bruges til ingenting, siger ekspert

Analysen er kun ord mod ord

Noget af kritikken af tilsynsrapporterne har gået på, at loyale medarbejdere er blevet udpeget til at deltage i tilsynsbesøg, og at bostederne bliver ”pyntet” med ekstra ansatte og udfyldning af handlingsplaner for borgerne inden et tilsynsbesøg.

Lektor Eva Naur Jensen mener, at det står tilbage som påstande, som ledelsen fra de forskellige bosteder argumenterer imod løbende i analysen.

- Man skulle i stedet have dobbeltjekket vagtplaner, ændringer i vagtplaner, fulgt op på handleplaner og set på eventuelle ændringer før og efter et tilsynsbesøg - det kunne være med til at vise, om der er hold i kritikken, siger hun.