Kommune undersøger sig selv: - Det er flovt ikke at indrømme, hvor skoene trykker

Han har selv lyttet til Anna Marie Dorf Olsens historie, men konkret er det efter oplysninger fra SF’eren Aleksander Myrhøj, at Lars Møller har rejst ønsket om en undersøgelse.

- Det er slemt, hvis medarbejdere og ledelse kan skjule ting over for socialtilsynet og dermed fjerne troværdigheden i rapporterne, men det er også slemt i sig selv at sige, at rapporterne ikke er troværdige. Det skal vi have afklaret, siger Lars Møller.

Han føler ikke selv, at han i dagligdagen har grund til at mistanke ledelsen på bostederne for at skjule noget for socialtilsynet.

- Men nu vil jeg se resultaterne af undersøgelsen, før jeg konkluderer på den, siger han.

’Vi kan belyse et nationalt problem’

Det er SF’s Aleksander Myrhøj, der har givet informationer videre udvalgsformand Lars Møller.