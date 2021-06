Spastisk lammet råber om hjælp: - Det er opslidende

Svært at få overblik

Det er dog svært at få et samlet overblik over, hvor mange vikarer der bliver brugt.

Fra 2017 til 2020 er forbruget af vikarer bliver syv gange så stort – fra 183.816 kroner brugt i 2017 til 1.479.129 kroner i 2020 hos den samling af bosteder, som Banesvinget hører under.

Det har ikke været muligt at få vikartal for 2021, da Norddjurs Kommune vurderer, det vil tage for lang tid at lave en oversigt.

Det har TV2 ØSTYLLAND klaget over til Ankestyrelsen, som nu behandler klagen.