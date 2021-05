Høj incidens truer i Norddjurs: - Jeg er bare meganervøs

Bare to kommuner har højere incidens end Norddjurs, og det kræver en grundig indsats netop nu, hvis kommunen skal holde sig fri af en ny nedlukning.

Med mandagens nysmittede in mente har Norddjurs et incidenstal på 175 - dvs. 175 smittede pr. 100.000 borgere over syv dage. Kommer det tal på et tidspunkt over 250, må kommunen lukke ned.

Borgmester Jan Petersen tager situationen med ophøjet ro og fortæller mandag aften til TV2 ØSTJYLLAND, at kommunen allerede gør meget af det rigtige.

- Vi opklarer smittekæderne og har kontakt med folk sammen med Patientstyrelsen. Hvis en klasse er potentielt ramt på grund af en enkelt eller to, så reagerer vi ved at sende den hjem. Sådan tager vi alle de små, nødvendige skridt der, hvor det opstår, siger Norddjurs' borgmester Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.