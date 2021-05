Stigende smitte lige før turistsæsonen: Kommune ansøger om flere tests

- Vi har søgt regionen om at få lov til at få en øget testkapacitet, fordi det er klart, at det er fristende at lade være med at stå i kø på en time. Derfor skal vi have vores testkapacitet øget, siger Ole Bollesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Smitten i Syddjurs Kommune relaterer sig især til de unge, der er kommet tilbage i på skolebænken efter flere måneder derhjemme.

Mandagens testkorrigerede incidens for Syddjurs er 169,75, og kommunen er dermed den aktuelt fjerdehårdest ramte i landet. På tredjepladsen er naboerne Norddjurs Kommune.