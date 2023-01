Formand holder fast: Nej til bad er den rigtige beslutning

Vil ikke ændre beslutning

Mads Jensen mener til gengæld, at kommunen har afsøgt de muligheder, der er, for at finde en løsning, så David Grønfeldt Petersen kan komme i bad.

Blandt andet muligheden for at køre ham til at et plejecenter, hvor han komme i bad.

- Jeg tænker selvfølgelig, at det er en mulighed, og jeg forventer da også, at det er blevet tilbudt. Det vil da være en løsning på det konkrete problem, siger han og påpeger, at han stoler på den beslutning, der er truffet i kommunen.

- Jeg vil ikke stå som politiker og sige, at der skal træffes andre beslutninger, siger udvalgsformand i voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, Mads Jensen (K).