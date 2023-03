Efterladt på stationen: Hvem har 1000 kroner til en taxa?

Torsdag morgen endte hun med at blive hjemme i stedet for at møde på arbejde i Aarhus.

Ikke den eneste

Jamileh Daugaard var langtfra den eneste, der stod tilbage på perronen torsdag morgen. Pia Andersen skulle have været med den næste afgang klokken 06.41, men den var også aflyst.

Hun valgte at tage bus 123 klokken 07.14 i stedet for at bestille en taxa. Hun fortæller, at snakken blandt de 10-12 stykker, der var mødt forgæves op på stationen, gik på, om rejsegarantien ville dække.