Dødeligt syg har ikke været i bad i et år - nu tvinger Randers-politiker minister på banen

- Jeg var fuldstændig rystet, da jeg læste det. Rystet over den behandling, han har fået af kommunen. Det må respekteres, at han vil bo i sit eget hjem og samtidig kan få et bad, siger Nick Zimmermann, der også er byrådsmedlem i Randers.

Nick Zimmermann mener, man bør se på, hvordan det er muligt for David at komme i bad.

- Nu vil jeg løfte sagen overfor ministeren og spørge, hvad hun har tænkt sig at gøre. Hvis det er lovgivningen, der er problemet, så må den ændres. Hvis det er kommunens beslutning, så vil jeg bede ministeren om at give kommunen en påbud i forhold til sagen, siger Nick Zimmermann.

Kommunen vurderede, at det ikke var arbejdsmæssigt forsvarligt for plejepersonalet at hjælpe David Grønfeldt Petersen fra soveværelse til bad.

I den konkrete sag står der blandt andet i arbejdspladsvurderingen, at døren ind til badeværelset er for smal, og at transport over flere underlag (tæppe, trægulv og klinker) og dørtrin er et problem.

Desuden lægges der vægt på, at der kan opstå uhensigtsmæssige vendinger og vrid for personalet, hvis de skulle hjælpe ham på badeværelset.

Zimmermann har fredag sendt sit spørgsmål til ministeren, som skal besvare med opfølgende spørgsmål i Folketingssalen onsdag den 25. januar.