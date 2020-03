Anette så unge rasere bibliotek: - De harker snot, ryger og drikker vodka

Normalt er det en meget fredelig oplevelse at gå på biblioteket for at låne bøger, men sådan skulle det ikke være for Anette Birch, da hun fredag eftermiddag var på sin vanlige tur på Grenaa Bibliotek.

De har smadret en vodkaflaske, harket en snotklat på gulvet, pisset i en skraldespand og prøvet at lokke de to yngre drenge til at drikke vodka. Anette Birch, Grenaa

Under besøget kom to unge ind på biblioteket med en indkøbsvogn, og satte sig i ungdomsafdelingen, hvor de var højlydte.

- Jeg føler mig generet af, at jeg kan høre hvad de taler om, og af at de sidder og drikker vodka og juice og leger med de legeredskaber, der er stillet til rådighed for de små, men jeg vælger at lade være med at sige noget, siger Anette Birch til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort tid efter eskalerede situationen, da yderligere to unge tilsluttede sig gruppen.

- To yngre indvandrerdrenge kommer løbende og beder mig om at hjælpe, da de to med indkøbsvognen nu har smadret en vodkaflaske, har harket en snotklat på gulvet, pisset i en skraldespand, prøvede at lokke de to yngre drenge til at drikke vodka og havde efterfølgende kastet bøger efter dem, siger hun.

De unge havde blandt andet smadret en vodkaflaske, som Anette Birch efterfølgende forsøgte at rydde op. Foto: Anette Birch/Privatfoto

Det fik hende til at konfrontere gruppen, som kort efter forlod biblioteket. De unge drenge, der bad om hendes hjælp, fortalte, at det ikke var første gang, der havde været ballade på biblioteket.

- Ofte er der mange, der sidder på biblioteket og drikker store mængder alkohol og ryger. Og de bruger aldrig toiletterne, siger hun.

Efter episoden var Anette Birch både i kontakt med bibliotekspersonalet, der fortalte, at de ikke kunne gøre noget, fordi de unge ofte samles uden for bibliotekarernes arbejdstid.

Derfor har Anette Birch fattet et opslag i Facebookgruppen '8500 Grenaa', hvor hun beder om hjælp til at få det stoppet. Desuden har hun været i kontakt med en klubmedarbejder, som kender de unge, for at få hjælp til, hvad hun og andre skal gøre, hvis man ser de unge rasere biblioteket.

- Klubmedarbejderen sagde, at vi bare skulle ringe til dem, da det hørte ind under forebyggende arbejde. Jeg har så efterspurgt nogle synlige telefonnumre på biblioteket, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Norddjurs Bibliotek i Grenaa set udefra. Foto: Google Street View

Hun fortæller, at hun ofte har oplevet, at unge er meget højlydte og ubehagelige, men at hun ikke før har oplevet det så voldsomt som i fredags.

Norddjurs Bibliotek i Grenaa er bemandet med personale til klokken 14 om fredagen, mens der er åben for selvbetjening til klokken 22.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at kontakte SSP i Norddjurs Kommune, der endnu ikke er vendt tilbage.