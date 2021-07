166 meter høj mobil havvindmølle sejler mod Norge

Skal sejles 667 kilometer

Hvis missionen lykkes, skal den flydende vindmølle sejles hele vejen til Stavanger i Norge – en rute på 360 sømil - omkring 667 kilometer.

Vindmøllen og fundamentet, som skal sænkes 60 meter ned i havet, skal testes på 200 meter dybt vand ud for Norges kyst. Et sted med barsk natur.

- Vi håber at få rigtig store bølger – over 20 meter. Så kan vi måle, hvordan strukturen forholder sig til belastningen fra bølgerne, siger direktør for Stiesdal Offshore Technologies A/S, Peder Nickelsen.