Borgmester efter skandale: Vi skal have nogle svære snakke

Mandag mødte han ind på rådhuset i Grenå, men intet var, som da han tog på ferie. Dagen før havde han selv været med til at beslutte, at kommunaldirektør Christian Bertelsen skulle hjemsendes i stedet for at møde på arbejde.

Det skete efter en uge med historier om krænkende adfærd overfor medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat.

Søndag besluttede økonomiudvalget, at Bertelsen skal blive hjemme, så længe en undersøgelse af hans ledelsesstil er i gang.

- Det har været specielt, og der har været holdt mange møder, og det bliver der fortsat. Det er en svær situation for alle, og det bliver den ved med at være et stykke tid endnu. Det skal vi være i. Vi har en opgave, vi skal løfte sammen, siger borgmesteren.

Svære snakke

Der er to store opgaver, der skal løses. Hvem skal løse kommunaldirektørens opgaver, mens han er hjemsendt, og så er der en medarbejdergruppe, der har udtalt offentlig kritik af ledelse og borgmester.

- Vi har prøvet at få taget hul på nogle af svære snakke, vi skal have med hinanden. Der skal sættes ord på, at jeg er ked af den situation, vi står i, og jeg er ked af, at vi er endt her. Det tror jeg, medarbejderne har brug for at høre fra mig, siger Kasper Bjerregaard.

- Der er rigtig meget i det. Man skal bruge den nødvendige tid til at tale om det her. Men der er også nogle opgaver, der skal løses, siger han.