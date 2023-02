Kommunaldirektør sendes hjem: - Den rigtige beslutning

- Der er også et hensyn til hele organisationen. Et flertal har besluttet, at det hensyn tages bedst, hvis kommunaldirektøren ikke er her, mens undersøgelsen pågår

- Der er ingen tvivl om, at der har været et hensyn til at få en så valid undersøgelse som overhovedet muligt. Så er der et hensyn til de medarbejdere, der er involveret, og der er et hensyn til kommunaldirektøren, siger borgmester Kasper Bjerregaard (V) til TV2 Østjylland.

Kommunaldirektøren, der har været på ferie i denne uge, skulle være mødt på arbejde mandag morgen, men det bliver der altså ikke noget af nu, og det er også bedst sådan, mener viceborgmester Benny Hammer (K).



- Jeg synes, det er den rigtige beslutning. Helt klart.



Det mener Ulf Harbo til gengæld ikke.

- Jeg synes, at man har haft et for stort mediepres. Der har været for meget i medierne om det her, og det har gjort, at der er et flertal, som mener, at han skal hjemsendes. Jeg mener ikke, at der er et behov for hjemsendelsen ud fra det, jeg har læst i Arbejdstilsynets afgørelse, siger Enhedslistens medlem af økonomiudvalget.

Lokalmediet Norddjursliv fortalte for en uge siden, at kommunen har fået flere påbud fra Arbejdstilsynet, efter at medarbejderne i kommunaldirektørens sekretariat har oplevet krænkende adfærd fra deres chef.

Siden da har sagen udviklet sig.



Der er ikke tale om seksuelle krænkelser, men medarbejdere beskriver et benhårdt arbejdsmiljø under Christian Bertelsen, som har ført til sygemeldinger og opsigelser.