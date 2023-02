Whistleblower-ordning: Ingen fortalte om direktør, nu vil de lave den om

SF i Norddjurs Kommune vil have ændret kommunens whistleblowerordning efter den seneste uges historier om brutal ledelse og krænkede medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenaa. Det siger byrådsmedlem Kasper Vindbjerg, der vil have forslaget på byrådets møde 21. marts. - Det er helt tydeligt, at vores whistleblowerordning ikke virker efter hensigten, vi får ikke de henvendelser, vi har brug for at kunne handle på det politisk. Der skal større tillid til, siger han til TV2 Østjylland.

Han henviser til, at Norddjurs Kommune har været ramt af to alvorlige sager på det seneste. Senest om kommunaldirektørens ledelsesstil i sit sekretariat, tidligere var det problemer på socialområdet.

Ved du noget om sagen? Tip os arrow-right

Skandaler i medierne Begge sager har været dækket massivt i medierne, men ifølge Kasper Vindbjerg har politikerne ikke fået nogen henvendelser gennem kommunens whistleblowerordning. - Når vi ikke får henvendelser dér, men gennem pressen, er de svære at håndtere politisk og tage hånd om. Vi vil gerne skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, men det kræver, at vi får henvendelserne, siger Kasper Vindbjerg, der mener, at ordningen skal ændres.

Til gengæld har flere tidligere medarbejdere fortalt TV2 Østjylland om dagligdagen under kommunaldirektøren.

Påbud fra Arbejdstilsynet