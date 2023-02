Indkalder til skæbnemøde om kommunaldirektør

Borgmesteren har været i kontakt med kommunaldirektør Christian Bertelsen løbende, men han ønsker ikke at oplyse, hvorvidt direktøren selv ønsker at møde på arbejde mandag.

Den holdning fastholdt han onsdag , men torsdag ønsker han ikke at dele sin holdning til spørgsmålet.

- Der er indkaldt til et møde på søndag, hvor vi skal drøfte situationen bredt. Så tager vi snakken i udvalget, siger borgmesteren, der ikke ønsker at oplyse, hvordan han stiller sig før mødet på søndag.

Det bekræfter borgmester Kasper Bjerregaard (V). Han har indtil nu fastholdt, at kommunaldirektøren skal arbejde videre, men nu lyder meldingen:

Kommunaldirektør Christian Bertelsen er anklaget for at krænke medarbejdere i sin egen forvaltning.

Tavse partier

Samme melding lyder fra store dele af Økonomiudvalget. Socialdemokraterne har taget stilling, men ønsker ikke at dele den før mødet søndag. Det samme svarer Liberal Alliance og SF.

Enhedslisten mener, at kommunaldirektøren skal blive på arbejde, da det vil blive svært for ham at vende tilbage på arbejde efter en undersøgelse.

- Jeg tænker ikke, at han skal hjemsendes. Man kan ikke bare hjemsende en kommunaldirektør i flere måneder. Der er ikke noget i Arbejdstilsynets rapport, der siger, at han skal hjemsendes, siger Ulf Harbo og fortsætter:

- Hvis man hjemsender ham i flere måneder, kan han så overhovedet komme tilbage, hvis han bliver totalt frifundet? Så ender man jo med at tage forskud på afgørelsen, siger Ulf Harbo.

To partier klar til hjemsendelse

Konservative svarer, at kommunaldirektøren bør hjemsendes, så han ikke kan påvirke undersøgelsen, som Arbejdstilsynet har pålagt Norddjurs Kommune på grund af mistanke om krænkelser af medarbejdere i Kommunaldirektørens sekretariat på rådhuset i Grenå.

Der er ikke tale om seksuelle krænkelser, men medarbejdere beskriver et benhårdt arbejdsmiljø, der har ført til sygemeldinger og opsigelser, under kommunaldirektør Christian Bertelsen.

To eksperter i ledelse siger til TV2 Østjylland, at undersøgelsen kan vise et forkert billede, hvis kommunaldirektøren bliver på arbejdspladsen.

- Medarbejderne tør ikke nødvendigvis tale sandt, også selvom undersøgelsen er ekstern, fordi de ikke ved, om det kan have konsekvenser, siger ledelsesforsker Karsten Mellon, ekstern lektor på Aalborg Universitet.