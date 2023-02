Fagforeninger bag medarbejdere: Direktør burde være sendt hjem for længe siden

Søndag mødes økonomiudvalget i Norddjurs Kommune for at behandle sagen om Christian Bertelsens ledelsesstil på rådhuset.

Politikerne skal blandt andet diskutere, om han skal sendes hjem, mens en undersøgelse af påståede krænkelser er i gang.

Men det burde være sket for længe siden. Sådan lyder det i et fælles notat fra medarbejderne i Kommunaldirektørens sekretariat, som er sendt til medarbejdernes fagforeninger HK, DJØF og DM. Fagforeningerne har givet TV2 Østjylland lov til at referere fra notatet.

Ifølge fagforeningerne skriver medarbejderne, at det er kritisk, at kommunaldirektøren ikke er sendt hjem. De kalder det mangel på ledelse og uprofessionelt, at han er til stede, mens hans ledelsesstil bliver undersøgt af et eksternt firma.

Notatet sammenfatter en række hovedbudskaber fra medarbejdere, der er medlemmer af de tre fagforeninger.

Medarbejderne skriver blandt andet, at tilliden til den nuværende ledelse er uoprettelig. De føler sig 'fuldstændig overladt' til sig selv i den nuværende situation.

De skriver videre, at arbejdet på rådhuset er gået i stå, siden påbuddet landede i indbakken på kommunen den 19. december.