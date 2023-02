Topdirektør anklaget for at krænke medarbejdere i årevis

Det lokale medie NorddjursLIV kan via en aktindsigt i en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet fortælle, at medarbejdere har oplevet at blive udsat for offentlige skideballer, overfusninger og nedværdigende udtalelser.

Det er dog blot et udpluk af de anklager, der angiveligt bliver rettet mod den kommunaldirektør Christian Bertelsen. Den brutale ledelsesstil skulle angiveligt have ført til store udskiftninger i medarbejderstaben med fem forskellige ledere på blot fem år, skriver NorddjursLIV. Borgmester Kasper Bjerregaard, Venstre, fortæller, at han tager sagen meget alvorligt. Han påpeger dog, at det er vigtigt, at begge sider får lov til at komme til orde, før der bliver draget konklusioner i sagen. - Der er medarbejdere på den ene side, der har en oplevelse, og så er der ledelsen, der har en anden oplevelse af, hvad der er sket, siger borgmesteren til TV2 Østjylland.

Uddrag fra Arbejdstilsynets rapport, som TV2 Østjylland har modtaget aktindsigt i.

Kendte ikke til krænkelser Borgmesteren oplyser, at sagen om krænkelser i kommunaldirektørens sekretariat bliver undersøgt af et eksternt firma, som de er blevet pålagt af Arbejdstilsynet. Der er ikke tale om seksuelle krænkelser. Han afviser, at han personligt har haft kendskab til problemer med kommunaldirektørens ledelsesstil. - Det er nye oplysninger for mig, at der er nogen, der har følt sig krænket, siger Kasper Bjerregaard.

Borgmester Kasper Bjerregaard afviser, at han har haft kendskab til problemer i kommunaldirektørens sekretariat. Foto: Venstre i Norddjurs

Så hvis vi søger aktindsigt i henvendelser til dig angående Christian Bertelsens ledelsesstil, dukker der ikke noget op? - Nej! Hvad med rygter og snak på gangene? Er det aldrig kommet dig for øre? - Det ønsker jeg ikke at kommentere på. Jeg forholder mig til det, der ligger på bordet. Det centrale er, at vi får ro på organisationen, siger han.

Kommunaldirektøren er i denne uge på planlagt vinterferie. I næste uge vender han tilbage på arbejde, og så begynder undersøgelsen af, hvad der er sket i hans forvaltning, mens han fortsætter med at passe sit job som kommunaldirektør. - Ja, der er ikke nogen ændring der. Alle fortsætter som vanligt og arbejder som vanligt, siger borgmesteren.

Forstår ikke beslutning Det undrer viceborgmester Benny Hammer, Konservative. - Hvis jeg sad med den lange ende, havde vi nok fundet en anden løsning end at fortsætte, som om intet var hændt. Det må være specielt for både direktøren og medarbejderne. Men det er ikke mig, der har truffet den beslutning, siger han til TV2 Østjylland. Han vil nu tage sagen op i Økonomiudvalget, hvor han vil opfordre til, at Christian Bertelsen bliver sendt hjem, mens sagen bliver undersøgt. Viceborgmester vidste intet Benny Hammer bragte sagen op med borgmesteren på et møde i økonomiudvalget tirsdag i sidste uge. Her udbad han sig en redegørelse om sagen, da udvalget ikke havde hørt et ord om sagen på trods af, at sagen stammer fra Arbejdstilsynets besøg den 5. december sidste år.

De ansatte har ikke nævnt krænkelserne i deres arbejdspladsvurdering, fordi de ikke tør, oplyser de.