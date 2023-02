Hårde anklager: Ledelse kendte til brutal stil

- Jeg synes, det er kritisk, at man har negligeret problemerne, når medarbejderne har forsøgt at bringe det op mange steder i systemet. Det er mærkeligt, at man skal helt hen til, at Arbejdstilsynet kommer på sagen, før der sker noget. Det burde være håndteret lang tid før, siger hun.

Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM, er overrasket over, at sagen er kommet så vidt.

Ifølge notatet har man forsøgt at gøre opmærksom på problemerne både ved individuelle samtaler, personalemøder og andre møder, samt at det er nævnt direkte for borgmester Kasper Bjerregaard selv.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) i Norddjurs Kommune har flere gange slået fast, at han ikke har kendt til det angiveligt brutale arbejdsmiljø i sin kommunaldirektørs sekretariat. Nu sår medarbejderne alvorlig tvivl om netop det i et opsigtsvækkende notat, som TV2 Østjylland er i besiddelse af og har fået lov at referere fra af medarbejdernes fagforeninger.

- Men jeg anerkender, at medarbejderne har haft de oplevelser, og det tager jeg superalvorligt. Det skal vi have løst og gjort et eller andet ved. Sådan skal man ikke have det, når man går på arbejde, siger borgmesteren, efter at TV2 Østjylland har forholdt ham kritikken torsdag.

I notatet lyder det fra medarbejderne, at ledelsen har overhørt overfusninger af medarbejdere i kommunaldirektørens sekretariat. Det fremgår ikke, hvem i ledelsen, som har overhørt overfusninger, men Kasper Bjerregaard afslår, at det skulle være ham.

- Nej, jeg har ikke hørt overfusninger og jeg har ikke været til stede, hvor medarbejdere er blevet overfuset, siger han.

"Tag sagen alvorligt"

Hos den akademiske fagforening DM opfordrer man hele kommunalbestyrelsen til at tage sagen alvorligt.

- Jeg vil kraftigt opfordre kommunalbestyrelsen til at kigge på det. Det her er man nødt til at tage meget alvorligt. Når der er den her situation, så kan man ikke bare sige: "Det finder I ud af". Det er tydeligt, at det har foregået i lang tid, siger Camilla Gregersen.

Ifølge medarbejder-notatet er tilliden mellem ledelse og medarbejdere uoprettelig.

Ikke desto mindre ser Kasper Bjerregaard netop det at få genetableret tilliden som en stor del af opgaven. Det arbejde starter på mandag, når den eksterne undersøgelse, som kommunen er blevet påbudt af Arbejdstilsynet, begynder.

- Det har vi brug for allesammen. Der er ikke nogen, som på nogen som helst måde skal føle sig krænket, når de går på arbejde. Det skal ske gennem dialog, hvor medarbejdere og ledelse skal nærme sig hinanden, siger Kasper Bjerregaard.

Også Camilla Gregersen ser frem til, at undersøgelsen bliver sat i værk.

- Jeg håber, at den undersøgelse, som begynder på mandag, vil få alt frem i lyset, så der kommer nogle handlinger ud af det. Der må ikke blive lagt låg på, siger hun.

Trygt rum

Medarbejderne ønsker ifølge notatet, at kommunaldirektør Christian Bertelsen sendes hjem, mens der er undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i hans sekretariat. Søndag skal kommunens økonomiudvalg tage stilling til, om kommunaldirektøren skal møde på arbejde mandag eller ej.



Hos DM er Camilla Gregersen ikke i tvivl.

- Det kan være rigtig svært at gå i, hvis der er en anspændt stemning. Det er vigtigt at få skabt et trygt rum for alle. Det er en af opgaverne, som kommunalbestyrelsen skal tage på sig. Hvordan bliver der både på kort og lang sigt skabt et trygt rum?



Kasper Bjerregaard har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt han mener, at Christian Bertelsen skal tilbage på arbejde eller ej. Den diskussion vil han tage med resten af økonomiudvalget søndag.