Erik Bo ville give borgmesterkæden til blå blok - nej tak, sagde V

Erik Bo Andersen fik næstflest stemmer med 1658 personlige stemmer i Randers, og hans liste, Østbroen, fik fjerde flest stemmer, som i sidste ende gav dem to mandater i det nye byråd.

Alligevel står han tilbage med en ambivalent følelse, fordi han og Østbroen står uden for en konstitueringsaftale.

- Vi har kørt en fantastisk valgkamp og fået et kanonvalg, men festen lukkede hurtigt, inden den for alvor gik i gang, siger Erik Bo Andersen.



Bag skuffelsen ligger det faktum, at den siddende borgmester, Torben Hansen, udkårede sig selv som Randers Kommunes kommende borgmester. Det stod klart midt på natten, da en konstitueringsaftale lå klar.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, som tilsammen kan mønstre 25 af de 31 mandater i kommunen.

Posten som 1. viceborgmester går til Venstre, der med seks mandater bliver det næststørste parti i Randers.

Klimabroen blokerer

Østbroen, Nye Borgerlige, Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten tilbød efter Torben Hansens skåltale en alternativ løsning. De tilbød Venstre og Konservative, at de selv kunne aftale indbyrdes, hvem der skulle have borgmesterkæde om halsen. Men hverken Venstre eller Konservative takkede ja.

Borgmesterkandidaten for Venstre i Randers, Claus Berggren, erkender, at de borgerlige ikke opsøgte en konstitueringsaftale med Østbroen.

- En aftale er en aftale. Østbroen har den stikmodsatte agenda end vores. Klimabroen skal laves først, siger Claus Berggren.

Venstre fik seks mandater i det kommende byråd. Ifølge Claus Bergren var det ikke nok til at have borgmesterdrømme:

- Det ville være utroværdigt at bede om borgmesterkæden, når vi er gået til valg på at bakke op om klimabroen. Havde Erik Andersens liste heddet Klimabroen, var historien en anden, siger han.

Men det ryster Erik Bo Andersen, at flere af listerne ikke blev hørt inden aftalen.

- Det har tændt en endnu større glød i mig at for at få stoppet projektet om Klimabroen, som er en katastrofe. At man er så kold og kynisk at overhøre, hvad mange borgere gerne vil, ryster mig, siger Erik Bo Andersen.