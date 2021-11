De blev de store tabere i Aarhus

Om han stiller op igen om fire år er alt for tidligt at svare på, men blå er han uanset hvad understreger han.

- Jeg meldte mig ind i 1974, dengang statsministeren hed Hartling, så derfor tror jeg, og det må ikke misforstås, at jeg har blåt blod i årerne. Nu vil jeg sunde mig, og så har jeg også ting, der har ligget lidt i dvale. et fuldstidsjob for eksempel, siger Hans Skou, som er investeringsrådgiver for private i Nordea.

- Jeg havde advaret min chef og mine kollegaer om, at hvis jeg ikke blev valgt, ville det gå ud over dem, siger Hans Skou med let latter i stemmen.

Han understreger dog, at han først har noget, der skal afsluttes i byrådet.

- Nu skal jeg lige gøre det ordentligt færdigt. Det er først den 31. december, at byrådsperioden udløber.