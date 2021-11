Store selskaber strammer selv coronagrebet

Hvis de ansatte viser sig ikke at have gyldigt coronapas, kan selskabet vælge at sende de ansatte hjem uden løn.

Men flere virksomheder har altså valgt at gå et ekstra skridt i kampen mod corona.

Sender ansatte hjem

For eksempel har biotekselskabet Bavarian Nordic valgt at opfordre sine medarbejdere til at arbejde hjemmefra.

- Alle opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra, og de medarbejdere i produktionen, der skal møde ind, gælder det, at de skal gå med mundbind samt kunne fremvise gyldigt coronapas, siger Rolf Sass Sørensen, der er investeringschef hos Bavarian Nordic, til Jyllands-Posten Erhverv.

Kontormedarbejderne er sendt hjem, og der er lukket ned for internationale flyvninger.