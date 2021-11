Regeringen vil igen indføre mundbind i transport og butikker

Regeringen ønsker også, at der skal bruges mundbind eller visir i sundhedssektoren, for eksempel for patienter og medarbejdere på sygehuse og på klinikker og i kommunale sundhedstilbud.

Det samme skal gøre sig gældende på ældreområdet og i sociale tilbud for besøgende og ansatte.

Brostrøm: Mundbind er nødvendigt

I august i år ophørte kravet om at bruge mundbind eller visir i den kollektive transport, hvilket var blevet indført et år forinden.

Siden juni har det ikke været et krav at bære mundbind eller visir i butikker.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, der sidder i Epidemikommissionen, siger, at Danmark i et stykke tid har været et ret åbent samfund sammenlignet med andre lande.