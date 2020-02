Østjysk folketingspolitiker vil have stoppet alle havbrug

Der produceres hovedsageligt ørreder i havbrugene. Billedet her er fra Bornholm, men også i Horsens Fjord og ved Samsø er der havbrug. Foto: Simon Læssøe - Ritzau Scanpix

Der produceres fisk i 19 havbrug rundt omkring i Danmark, og to af dem ligger i Østjylland.

Men selve placeringerne af havbrugene har fået kritik fra Kammeradvokaten, der ikke mener, at der er styr på dem. Og den kritik får nu det østjyske folketingsmedlem fra Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, til at foreslå, at de lukkes, indtil der er styr på sagerne.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Foto: Ritzau / Scanpix

- Står det til Enhedslisten, skal ministeren stoppe alle eksisterende havbrug med det samme, mens man undersøger sagen, da man lige nu er helt uvidende, om hvor meget de skader vores havnatur. Vi er nødt til at få konkret viden om disse havbrug lever op til lovgivningen, skriver fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen (EL) til TV2 ØSTJYLLAND.

I sommer kom advokaten med en rapport om de danske havbrug, og den viste, at samtlige 19 havbrug enten har alvorlige mangler i de såkaldte placeringstilladelser - eller slet ingen tilladelse.

Tilladelserne har til formål at sikre, at havbrugenes placering sker under fornødent hensyn til andre interesser på havet, såsom fiskeri, sejlads og naturbeskyttelse. Og derfor fik Kammeradvokatens konklusioner også Miljøministeren på banen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har iværksat en undersøgelse af havbrugenes konsekvenser for naturen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

- Det er uacceptabelt, at så mange havbrug har fået placeringstilladelse, uden at konsekvenserne for vores Natura 2000-områder har været kendte. Havbrugsproduktion må ikke ske på bekostning af naturen, og det skal nu undersøges for hvert enkelt havbrug, hvad konsekvenserne er, udtalte miljøminister Lea Wermelin (soc.dem.) i sommer i en pressemeddelelse.

Konsekvenser for arbejdspladser

Søren Egge Rasmussen mener dog, at man bør lukke alle havbrug midlertidigt, indtil man ved, hvilke konsekvenser de har for omgivelserne.

Det har vist sig, at stort set alle havbrug i Danmark i mange år har tjent penge på en ulovlig produktion med potentielt meget store konsekvenser for vore havmiljø. Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører, Enhedslisten

- Det har vist sig, at stort set alle havbrug i Danmark i mange år har tjent penge på en ulovlig produktion med potentielt meget store konsekvenser for vore havmiljø, udtaler Søren Egge Rasmussen.

Socialdemokratiets fiskeriordfører mener dog, at han skal slå koldt vand i blodet og afvente de anbefalinger, der kommer Miljøministeriet.

- Det er en overreaktion, siger fiskeriordfører Kasper Rough (soc.dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Selvfølgelig skal der være styr på tingene, og man skal overholde reglerne. Men bare fra den ene dag til anden at lukke ned - man også tænke på arbejdspladserne, tilføjer Kasper Roug.

Ifølge Søren Egge Rasmussen vil Miljøministeriet først have klarlagt konsekvenserne for naturen i marts 2021, og det er meget lang tid at lade havbrugene fortsætte, mener han.

- For hver dag at havbrugene er i drift, udsætter vi potentielt vores havmiljø for store ødelæggelser. Det er simpelthen ikke acceptabelt, udtaler Søren Egge Rasmussen (EL).