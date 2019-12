Horsens deler med Hobro i defensiv langgaber

Fredag aften spillede Hobro IK og AC Horsens en målløs uafgjort på DS Arena.

Klubberne er to af 3F Superligaens mindst scorende hold. Det bar kampen også præg af.

Holdene stod i klassiske formationer og afviste hurtigt angrebsforsøg i begge ender. Dermed kom de fleste chancer også gennem hjørnespark.

Et enkelt point blev det til for Bo Henriksens tropper denne halvkedelige fredag aften i Hobro. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Derudover forsøgte begge hold sig med høje og lange bolde, som skabte masser af fysiske dueller.

Hos Hobro var to af de foretrukne offensivspillere ude, da Ihmed Louati og Emmanuel Sabbi var ukampdygtige. Alt imens startede angriber Jannik Pohl på Horsens-bænken efter en skadesperiode.

Dermed kom der også en del halvhjertede angreb, som blev lukket ned af tunge forsvarskæder.

Næste opgave for AC Horsens er hjemme mod Sønderjyske den 15. december. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

En af de større chancer var efter to minutter, hvor Hobro-nordmanden Pål Alexander Kirkevold fra venstre side fandt sin landsmand Julian Kristoffersen i feltet.

Men Horsens-målmand Matej Delac kom sikkert ud i angriberen.

Horsens var tæt på

Efter en halv times spil kom Malte Kiilerich Hansen til kampens største chance for gæsterne. Forsvarsspilleren fik bolden ved et hjørnespark og vendte i feltet, hvorfra han sendte en velplaceret afslutning mod mål.

Men Jesper Rask fik en handske på forsøget og sendte bolden til hjørnespark.

Efter 70 minutter var gæsternes Louka Prip tæt på at score kampens første mål. Men Rask dykkede flot ned i et farligt frispark fra distancen.

Dermed har Hobro ikke vundet nogen af de seneste 10 ligakampe. AC Horsens er med 22 point placeret på 10. pladsen i Superligaen seks point foran dagens modstander.

