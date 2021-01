Gunnar gjorde særligt indtryk – nu ærer lokale hans minde

Blomsterkransen fra Bilka gjorde også indtryk på Gunnar Ankerstjerne Søebjergs datter.

- Jeg er meget taknemmelig, og jeg synes, det er så sødt af dem. Og det har virkelig vist mig, hvor stort et præg min far har sat hos Bilka. Jeg er så glad for det, de har gjort, og så er det også den smukkeste blomst, jeg har set, siger Line Hjerrild til TV2 ØSTJYLLAND.

For Bilka i Horsens var det helt naturligt, at de skulle give en bårebukket. De ansatte i butikken har nemlig set Gunnar Ankerstjerne Søebjerg som én af deres egne.

- Hvis én af vores ansatte skulle begraves, ville vi gøre det samme, og sådan er det også med Gunnar. Han var en del af Bilka, siger Martin Enevoldsen, der er varehuschef i Bilka Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Han var et livsstykke og en livsklog person, som gerne delte ud af sine erfaringer. Han var altid positiv, og jeg har aldrig hørt ham sige noget negativt. Det er fantastisk, at man kan være i sådan en situation, som han var i, og alligevel have overskud til at se positivt på tingene. Han betød meget for de ansatte og for kunderne, siger han.