Efter voldsomt pres på sygehus: - Det er aldrig rart at blive kaldt ind, når man har fri

Mandag eftermiddag var der så stort pres på Regionshospitalet i Horsens, at ledelsen valgte at aktivere beredskabsplanen for at få tingene til at hænge sammen.

- Det er aldrig rart, når man skal blive på arbejde, efter man har haft otte timer eller blive kaldt ind, når man har fri. Det er ikke en optimal situation, siger sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Niels Jørgen Nielsen.

Ikke desto mindre var det præcis dét, der skete mandag eftermiddag.